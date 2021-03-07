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Эксперт объяснил, какие слова опасно искать в интернете

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Правоохранительные органы периодически отслеживают активность пользователей в интернете и история поиска может быть трактована как признак преступных намерений, предупредил директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

По его словам, есть очевидные запретные темы и не очень. К первым относятся наркотики, террористическая деятельность и все, что ограничено законом. Но есть и неочевидные темы, поиск слов по которым может привести к неприятностям.

«Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и ее использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс», — сказал эксперт агентству «Прайм».

Например, формально на нарушение может указывать и поиск ссылки на скачивание пиратского фильма, так что лучше аккуратно забивать названия в поисковую строку.

Конечно, важен здравый смысл — если человеку по работе нужно искать подозрительные темы, это послужит оправданием. Но целенаправленный поиск нелегального контента вызовет вопросы, заключил эксперт.

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