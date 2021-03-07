Диетолог предупредила об опасности остывшего кофе

Остывшее кофе с молоком или сливками становится оптимальной средой для размножения болезнетворных микроорганизмов, предупредила врач-диетолог Нурия Дианова.

Любые напитки находятся в группе повышенного риска с точки зрения появления в них различных микроорганизмов. С черным кофе за пару часов ничего не произойдет. А если добавить в него молоко или сливки, риск размножения микроорганизмов резко увеличивается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Можно ли есть хлеб на диете?

«Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час. Если молоко не добавлено и сварено кофе больше, чем нужно, в таком случае напиток должен храниться в холодильнике», — отметила Дианова в беседе радио Sputnik.

Со временем кофе также потеряет вкусовые качества — появится горечь и исчезнет аромат. Кроме того, в нем пропадет «будоражащий эффект».