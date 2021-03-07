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Польский генерал обрисовал сценарий войны России и НАТО

Источник:
РИА Новости
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Фото: © U.S. Department of Defense

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак обрисовал вероятный сценарий боевых действий российский армии и НАТО за Калининград.

Генерал подчеркнул, что Калининградская область имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России. По его словам, это ворота ведущие в Балтийское море и на Польскую низменность — места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу.

Генерал считает неразумной концепцию укрепления стран Балтии и переброски туда значительных сил НАТО. «Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток, — цитирует РИА Новости генерала.

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По мнению Скшипчака, в Калининградской области дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска оборонительного района. В случае войны они обеспечат перевес в Балтийском регионе на море и в воздухе.

Эти силы блокируют переброску натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии и поддержат российскую 6-й армию, отметил генерал.

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Nik3316

"У каждой коллизии есть имя, фамилия и должность" (с.) И.В.Сталин

nifnif

так предложение о повышении поступит именно от кремля типа правительства, а депутаты от единой россии...

Uynachalnica

Цитата...но Москва все же «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы...

itStorm

Да не против России они, писков, уже запомни вы со своей шайкой - не Россия! Нас, россиян, эти санкции...
Sibnet.Ru