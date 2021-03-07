Польский генерал обрисовал сценарий войны России и НАТО

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак обрисовал вероятный сценарий боевых действий российский армии и НАТО за Калининград.

Генерал подчеркнул, что Калининградская область имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России. По его словам, это ворота ведущие в Балтийское море и на Польскую низменность — места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу.

Генерал считает неразумной концепцию укрепления стран Балтии и переброски туда значительных сил НАТО. «Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырех суток, — цитирует РИА Новости генерала.

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По мнению Скшипчака, в Калининградской области дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска оборонительного района. В случае войны они обеспечат перевес в Балтийском регионе на море и в воздухе.

Эти силы блокируют переброску натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии и поддержат российскую 6-й армию, отметил генерал.