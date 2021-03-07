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Минтруд рассказал, как не потерять стаж из-за трудовых книжек

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Минтруда пояснил, что необходимо будет сделать для сохранения сведений о стаже работы после перехода на электронные трудовые книжки.

В воскресенье вступил в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд (ПФР) для включения в электронные трудовые книжки всего трудового стажа.

В электронной трудовой указывают информацию с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге.

Новый закон позволит при желании вносить в индивидуальный лицевой счет все данные о трудовой деятельности за период работы до 1 января 2020 года, сказали «Российской газете» в Минтруда.

Для внесения в электронную трудовую всего стажа потребуется личное обращения с бумажной трудовой в любое отделение ПФР.

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Топ комментариев

Nik3316

"У каждой коллизии есть имя, фамилия и должность" (с.) И.В.Сталин

nifnif

так предложение о повышении поступит именно от кремля типа правительства, а депутаты от единой россии...

Uynachalnica

Цитата...но Москва все же «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы...

itStorm

Да не против России они, писков, уже запомни вы со своей шайкой - не Россия! Нас, россиян, эти санкции...
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