Минтруд рассказал, как не потерять стаж из-за трудовых книжек

Минтруда пояснил, что необходимо будет сделать для сохранения сведений о стаже работы после перехода на электронные трудовые книжки.

В воскресенье вступил в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд (ПФР) для включения в электронные трудовые книжки всего трудового стажа.

В электронной трудовой указывают информацию с начала 2020 года, а предыдущий стаж сохраняется в бумажном аналоге.

Новый закон позволит при желании вносить в индивидуальный лицевой счет все данные о трудовой деятельности за период работы до 1 января 2020 года, сказали «Российской газете» в Минтруда.

Для внесения в электронную трудовую всего стажа потребуется личное обращения с бумажной трудовой в любое отделение ПФР.