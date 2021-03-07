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Кремль отреагировал на сообщения о повышении пенсионного возраста

Источник:
РИА Новости
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Фото: Пресс-служба Президента России / CC BY 4.0

Вопрос о возможном увеличении пенсионного возраста в России не стоит на повестке дня, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сказал, что правительственная группа признала недостаточным предыдущее повышение пенсионного возраста для покрытия дефицита Пенсионного фонда и будет готовить предложение о его увеличении.

«Это абсолютное неправильное заявление», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский посчитал заявление представителя коммунистов «ничем не подтвержденной страшилкой».

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