Пассажиры рейса в Новосибирск связали попутчицу веревками

Бортпроводники и пассажиры рейса из Владивостока в Новосибирск привязали неадекватную пассажирку к креслу веревками и скотчем, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СФО.

«Через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве», — говорится в сообщении.

По данным полиции, бортпроводники в целях безопасности вынуждены были при содействии других пассажиров скотчем и веревками привязать пассажирку к креслу.

После приземления 39-летняя жительница Новосибирска призналась, что перед вылетом она приняла синтетический наркотик. Пассажирка задержана. Ей грозит штраф за мелкое хулиганство.