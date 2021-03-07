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Пассажиры рейса в Новосибирск связали попутчицу веревками

Источник:
Sibnet.ru
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Бортпроводники и пассажиры рейса из Владивостока в Новосибирск привязали неадекватную пассажирку к креслу веревками и скотчем, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СФО.

«Через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве», — говорится в сообщении.

По данным полиции, бортпроводники в целях безопасности вынуждены были  при содействии других пассажиров скотчем и веревками привязать пассажирку к креслу.

После приземления 39-летняя жительница Новосибирска призналась, что перед вылетом она приняла синтетический наркотик. Пассажирка задержана. Ей грозит штраф за мелкое хулиганство.


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