Российский теннисист станет второй ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев 15 марта обойдет в рейтинге Рафаэля Надаля и официально станет второй ракеткой мира, соответствующее сообщение распространила пресс-служба ATP.

Впервые с 2005 года в топ-2 войдет кто-то, кроме так называемой «великой четверки» — Роджера Федерера, Надаля, Новака Джоковича и Энди Маррея. Тогда второй ракеткой мира был Ллейтон Хьюитт.

Сейчас Медведев занимает третью строчку рейтинга ATP и отстает от идущего вторым Рафаэля Надаля, однако 15 марта Надаль потеряет очки за полуфинал турнира в Индиан-Уэллс-2019, который отменен в этом году.

Первую строчку рейтинга сейчас занимает Новак Джокович. Теоретически Медведев по итогам года имеет шансы впервые в своей карьере стать первой ракеткой мира, однако для этого ему требуется, чтобы сербский теннисист слабо выступал на предстоящих турнирах.