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Украинским военным изменили походку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Вооруженные силы Украины перешли на новый строевой шаг, сообщает пресс-служба командование сухопутных войск ВСУ. Первыми походку изменили военнослужащие отдельного полка Богдана Хмельницкого.

Солдаты продемонстрировали движение одиночно и в составе шеренг с использованием старого и нового строевого шага. Военнослужащие двигались со скоростью 110 шагов в минуту, длина шага составляла 70-80 сантиметров, отмечается в сообщении.

Главным отличием новой походки украинских военных стала высота, на которую необходимо поднимать ногу при движении строевым шагом. Вместо советского стандарта в 15-20 сантиметров ногу теперь положено поднимать на 10-15 сантиметров.

Предполагается, что новую украинскую походку впервые продемонстрируют на параде в честь 30-летия независимости Украины, который состоится 24 августа. До этого времени солдат планируется окончательно переучить.

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