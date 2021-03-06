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Представлен первый в мире углеродный смартфон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Разработчики из компании Carbon Mobile представили первый смартфон в монолитном корпусе из углеродного волокна. Устройство получило название Carbon 1 MK II и поступит в продажу в конце марта.

Уникальность разработки в том, что углеродное волокно эффективно блокирует радиоволны, поэтому его применение в отрасли ограничено, несмотря на преимущества в прочности и легком весе, пишет GSMArena.

Немецкие специалисты нашли способ решить эту проблему с помощью технологии HyRECM. В результате углеродное волокно сочетается с композитным материалом, пропускающим радиоволны.

На эксперименты ушло четыре года. В результате устройство получилось очень легким и тонким. Вес смартфона составляет 125 граммов при толщине корпуса всего 6,3 миллиметров. Кроме этого, корпус не имеет внутренней рамы, так как у него достаточная прочность.

Все компоненты смартфона крепятся непосредственно к углеродному волокну. Отмечается, что в устройстве практически не используется пластик и металл. Патент может стать основой для целой линейки углеродных смартфонов.

Carbon 1 MK II базируется на чипсете MediaTek Helio P90, который работает в связке с 8 Гбайт оперативной памяти стандарта LPDDR4X. Экран защищает стекло Corning Gorilla Glass Victus, основная камера состоит из двух датчиков, емкость аккумулятора — 3000 мАч.

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