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Роботы-полицейские напугали американцев

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Karl Palutke / CC BY-SA 2.0

Полиция Нью-Йорка начала использовать роботов-собак для борьбы с преступностью. В частности, правоохранители отправляют на разведку роботизированную собаку Digidog, которая оснащена камерами, однако такие устройства вызвали беспокойство американцев.

Активисты указывают, что полицейские роботы фактически являются мобильным средством наблюдения. Разрешение роботам выполнять полицейскую работу смогут использовать для тотальной слежки, так как механизмам не нужен отдых, пишет New York Times.

Кроме этого, такие роботы привлекут внимание хакеров. При взломе подобного устройства злоумышленники смогут использовать его для получения конфиденциальной информации, отмечают эксперты.

На сегодня роботы Digidog работают в трех полицейских участках в США, они созданы на базе роботов Spot производства Boston Dynamics, которые поступили в продажу в прошлом году. В перспективе полиция рассчитывает расширить их использование.

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