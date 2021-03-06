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Популярный способ употребления картошки посчитали опасным

Источник:
«Аргументы и факты»
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Фото: Beat von Stein / CC-BY-SA-3.0

Популярный способ приготовления картофеля в кожуре потенциально опасен из-за большого количества вредных веществ в таком блюде, рассказала врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина.

По ее словам, до сих пор популярно мнение, что картофель следует запекать в духовке с кожурой, это блюдо называют «картошкой в мундире». Однако кожура максимально накапливает вредные вещества из почвы и воздуха.

В результате в готовое блюдо попадают опасные элементы. По словам врача, лучше всего варить очищенный картофель или готовить его на пару, избегая высоких температур и приготовления во фритюре.

Губкина отметила, что правильный способ приготовления картофеля гарантирует пользу для организма — этот овощ является источником необходимых человеку калия и натрия, а также витамина В6 и клетчатки.

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