Популярный способ употребления картошки посчитали опасным

Популярный способ приготовления картофеля в кожуре потенциально опасен из-за большого количества вредных веществ в таком блюде, рассказала врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина.

По ее словам, до сих пор популярно мнение, что картофель следует запекать в духовке с кожурой, это блюдо называют «картошкой в мундире». Однако кожура максимально накапливает вредные вещества из почвы и воздуха.

В результате в готовое блюдо попадают опасные элементы. По словам врача, лучше всего варить очищенный картофель или готовить его на пару, избегая высоких температур и приготовления во фритюре.

Губкина отметила, что правильный способ приготовления картофеля гарантирует пользу для организма — этот овощ является источником необходимых человеку калия и натрия, а также витамина В6 и клетчатки.