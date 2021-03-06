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Депутат Госдумы анонсировал новое повышение пенсионного возраста

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Российские власти не ограничатся однократным поднятием пенсионного возраста, заявил депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Парламентарий сообщил, что в 2022 году будет выдвинуто новое предложение по очередному повышению возраста выхода на пенсию.

«Как только в правительстве России была создана группа по анализу эффективности, она сделала вывод, что пенсионной реформы недостаточно. Комиссия видит выход из ситуации дефицита ПФР в увеличении возраста выхода на пенсию», — сказал Рашкин в интервью изданию URA.RU.

По его словам, власти будут готовить еще предложения, чтобы сделать пенсионный возраст больше, а люди просто не доживали до положенных выплат. Депутат спрогнозировал, что предложения выдвинут после выборов в Госдуму в сентябре 2021 года.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Рашкина, рассказал, что вопрос о возможном повышении пенсионного возраста не стоит на повестке дня. «Это абсолютное неправильное заявление», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Российские власти в 2018 году приняли закон о поэтапном повышении пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. В результате реформы государство сэкономит более 3 триллионов рублей.

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