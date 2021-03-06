Жириновский аргументировал запрет импортных цветов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отказаться от ввоза в Россию цветов из-за рубежа, аргументировав это распространением инфекции.

В своем Telegram-канале политик отметил, что все россияне 8 марта будут дарить женщинам цветы. Однако большинство цветов привезены из-за границы: из Америки, Африки, Европы, подчеркнул Жириновский.

«И в них множество возбудителей разных болезней: вирусы, бактерии, личинки насекомых. Фактически платим за то, от чего потом болеем. Давно пора полностью остановить ввоз цветов из-за границы, чтобы не подвергать опасности жизнь наших граждан», — написал он.

Жириновский отметил, что пусть лучше на рынке будет меньше цветов, а россияне начнут дарить не большие букеты, а по несколько штучек, но они станут безопасными, что защитит граждан от эпидемий.