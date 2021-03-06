Помощник Путина заразился коронавирусом

Помощник президента России Максим Орешкин заразился коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«К сожалению, он заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь»,— сказал Мишустин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин в последнее время лично не общался с Максимом Орешкиным. «У них не было прямых контактов»,— сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва».

Сам Мишустин переболел коронавирусом весной прошлого года. На время болезни временно исполняющим его обязанности стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.