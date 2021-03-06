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Музыкант Noize MC попал в больницу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/noizemc/

Иван Алексеев, известный как рэпер Noize MC, попал в больницу. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

«В луже собственной крови, на кафеле скользя, после заплыва еле выползая на карачках, носилки скорой помощи я не раз уже пачкал: врачи качают головами, типа так нельзя», — написал исполнитель.

На фотографии музыкант сидит в специальной коляске. Noize MC сам вызвал скорую помощь, так как почувствовал сильные боли в спине, которые мешали ему передвигаться, передает Telegram-канал HUE.

Медики диагностировали у него острую боль в поясничном отделе и воспаление седалищного нерва. Уточняется, что теперь ему предстоит пройти лечение в одной из клиник Москвы.

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