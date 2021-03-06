Рогозин поблагодарил США за космический «пинок»

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поблагодарил США за «пинок» в виде демпинга пусковых услуг, в результате которого в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цены на пусковые услуги.

«Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских космических частников как любой пинок сделали доброе дело», — написал он в своем Telegram-канале и добавил, что партнерам за это нужно сказать спасибо.

Рогозин тем самым прокомментировал повышение стоимости пусковых услуг по доставке грузов на МКС и возвращению их на Землю. Он отметил, что особо примечательна фраза «прошлая ценовая политика была направлена на стимулирование рынка».

Накануне стало известно, что NASA значительно увеличило свои расценки: доставка килограмма груза на МКС теперь обойдется в 20 тысяч долларов вместо прежних трех тысяч, а возвращение на Землю — в 40 тысяч вместо шести.