Школьникам запретят доступ к «негативному» интернету

Технология Wi-Fi в российских школах будет предоставлять доступ только к верифицированному контенту, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Wi-Fi, который будет в школе, он как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации», — сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

По словам Кравцова, до конца года все городские школы планируется подключить к интернету со скоростью как минимум 100 Мбит, а поселковые и сельские школы — 50 Мбит. В отдаленных школах используют спутниковое подключение.

Президент России Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 4 марта указал на угрозу интернета. По словам главы государства, он способен разрушить общество изнутри, если не будет подчинен «моральным» законам.