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Самоуверенная девочка из Новосибирска предсказала триумф в «Голосе»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Первым каналом

Восьмилетняя Маргарита Бавская из Новосибирска перед тем, как выйти на сцену проекта «Голос», уверенно заявила, что к ней повернутся все наставники. Так и случилось.

Бавская выступила на слепых прослушиваниях в «Голосе» с песней «Ангелы в танцах» Полины Гагариной. В первые секунды кресла развернули Егор Крид и Баста. Светлана Лобода танцевала почти всю песню и повернулась к девочке в самом конце.

Когда наставники начали расспрашивать школьницу из Новосибирска об увлечениях, выяснилось, что Маргарита очень многогранна: она занимается танцами, вокалом и актерским мастерством. Девочка уверенная вела себя на сцене и была уверена в своем профессионализме.

«Все очарованы твоей красотой, твоей улыбкой, твоим талантом. И каждый из наставников сегодня хочет, чтобы ты была в его команде, поэтому выбор за тобой», — сказала Светлана Лобода.

Маргарита Бавская решила отправиться к самому молодому наставнику проекта. «Я, наверное, выберу Егора Крида», — сказала Маргарита Бавская.

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