Пригожин отсудил у Навального полмиллиона рублей

Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который бизнесмен Евгений Пригожин подал к политику Алексею Навальному, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Суд постановил взыскать с Навального 500 тысяч рублей в пользу Пригожина в качестве компенсации морального вреда. Также оппозиционера обязали в течение десяти дней удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале «Навальный Live».

В середине октября 2020 года компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, подала иски о защите чести и достоинства к Навальному. Поводом для этого стали «публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения».

Пригожин с декабря 2016 года находится под санкциями США. Федеральное бюро расследований США полагает, что российский бизнесмен причастен к делу о «вмешательстве в президентские выборы» 2016 года.