НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пригожин отсудил у Навального полмиллиона рублей

Источник:
Sibnet.ru
234 9
Фото: © пресс-служба Мосгорсуда

Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который бизнесмен Евгений Пригожин подал к политику Алексею Навальному, сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Суд постановил взыскать с Навального 500 тысяч рублей в пользу Пригожина в качестве компенсации морального вреда. Также оппозиционера обязали в течение десяти дней удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале «Навальный Live».

В середине октября 2020 года компания «Конкорд», принадлежащая Пригожину, подала иски о защите чести и достоинства к Навальному. Поводом для этого стали «публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения».

Пригожин с декабря 2016 года находится под санкциями США. Федеральное бюро расследований США полагает, что российский бизнесмен причастен к делу о «вмешательстве в президентские выборы» 2016 года.

Тема: Дела Навального
Адвокаты нашли Навального в СИЗО
Евросоюз ввел персональные санкции против России
США и Евросоюз нанесут синхронный удар санкциями по России
Навального доставили в колонию
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Домострой
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Все статьи
Картина дня
Кремль заявил о готовности к радикальным санкциям Запада
Пригожин отсудил у Навального полмиллиона рублей
Рособрнадзор отказался упрощать задания ЕГЭ
Представлен доступный смартфон Realme C21
Подробности
•
Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет
•
ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Девочка из Новосибирска предсказала свой триумф в «Голосе»
Сибирь 05.03.2021 23:53
Новосибирские ученые придумали доставку препаратов ультразвуком
Сибирь 05.03.2021 15:54
Бросившая ребенка на рельсах женщина получила условный срок
Сибирь 05.03.2021 15:24
Мэр Кемерова рассказал подробности о переломе
Сибирь 05.03.2021 14:30
Самое популярное
Определился чемпион мира по StarCraft 2
3875
Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом
2552
Ужасающий «крик» российского Су-57 попал на видео
2346
АвтоВАЗ показал, как снимали рекламу Niva Travel
2336
Обсуждение (9)
Картина дня
Кремль заявил о готовности к радикальным санкциям Запада
Пригожин отсудил у Навального полмиллиона рублей
Рособрнадзор отказался упрощать задания ЕГЭ
Представлен доступный смартфон Realme C21
Отношения
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Опасная метка: как убрать родинку
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

corrector

уставший гегемон и мелкие остатки былого королевского величия

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

лачинов

Вот как раз эти то кошельки вряд ли тронут. Цель всей этой возни, замена существующей в РФ власти на...

ychuxa

забавно читать такие высказывания от человека, который с интернатом на ВЫ общается...
Sibnet.Ru