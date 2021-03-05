Представлен доступный смартфон Realme C21

Китайская компания Realme представила на официальном сайте бюджетный смартфон Realme C21 с емким аккумулятором. Стоимость аппарата составит порядка 100 евро.

Realme C21 базируется на восьмиядерном процессоре MediaTek Helio G35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц. На «борту» также 3 ГБ оперативной памяти и 32 МБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Смартфон оснащен 6,5-дюймовым экраном с разрешением 1600x720 пикселей, тройную основную камеру и фронтальную камеру в каплевидном вырезе. На задней панели размещен дактилоскопический датчик для разблокировки устройства.

Аппарат управляется оболочкой Realme UI на основе Android 10. Карту памяти можно использовать одновременно с двумя SIM-картами. Смартфон поддерживает Bluetooth 5, при этом у него отсутствует модуль NFC.