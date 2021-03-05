Российские лыжники завоевали серебро эстафеты на ЧМ

Мужская сборная России заняла второе место в смешанной лыжной эстафете четыре по десять километров на проходящем в Германии чемпионате мира.

Золото завоевали норвежцы, которые преодолели дистанцию за 1 час 52 минуты 39 секунд. Российская команда, в составе которой выступили Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Александр Большунов, отстали на 12 секунд.

На последнем этапе Александр Большунов отыграл 35 секунд отставания от Йоханнеса Клэбо, но проиграл норвежцу на финише. Тройку лучших замкнули французы, которые отстали от россиян более чем на минуту.

Из-за санкций, запрещающих выступать под государственной символикой своей страны, российские лыжники участвуют на чемпионате мира под названием Russian Ski Federation и флагом Олимпийского комитета России.