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Рособрнадзор отказался упрощать задания ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Рособрнадзор не будет менять или упрощать задания ЕГЭ в нынешнем году, считая это нецелесообразным, сообщил представитель ведомства Игорь Круглинский.

«В сентябре еще 2020 года были опубликованы модели экзаменационных заданий и сами демоверсии измерительных материалов <...>, изменение тех экзаменационных моделей, которые уже вывешены, нецелесообразно», — сказал Круглинский в интервью на телеканале «Россия 24»

Он уточнил, что также нет планов по переносу ЕГЭ на более поздний срок из-за эпидемиологической ситуации, оба экзамена, которые предстоит сдавать выпускникам 11-х классов, ЕГЭ и Государственный выпускной экзамен пройдут по уже составленному расписанию.

Круглинский напомнил, что особенностью сдачи выпускных экзаменов для 11-классников является обязательная сдача одного ЕГЭ по русскому языку для поступающих в вузы, и двух обязательных ГВЭ по русскому языку и математике для тех, кто не планирует поступление.

Ранее ведомство опубликовало проекты расписаний ЕГЭ и ГВЭ, основной период проведения единого государственного экзамена пройдет с 31 мая по 22 июня, имеются также резервные для сдачи экзамена дни: 28, 28 июня и 2 июля. ЕГЭ по русскому пройдет 3-4 июня.

Проведение Государственного выпускного экзамена запланировано на 31 мая — 2 июля, дополнительный период для сдачи ГВЭ — 12, 13 и 14 июля, а также в резервный день — 17 июля. Для сдачи выпускных экзаменов в этом году зарегистрировались около 795 тысяч человек.

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Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

corrector

уставший гегемон и мелкие остатки былого королевского величия

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

ychuxa

забавно читать такие высказывания от человека, который с интернатом на ВЫ общается...
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