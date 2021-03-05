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Кремль заявил о готовности к радикальным санкциям Запада

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Кремль допускает введение Западом радикальных санкций против России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию агентства Bloomberg.

Агентство ранее сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность введения жестких ограничительных мер в отношении России.

«Мы понимаем, что исходя из задействованного механизма в Вашингтоне, анонсируется вторая часть санкций», — цитирует РБК Пескова.

Он подчеркнул, что пока предположения о радикальных санкциях были лишь в СМИ, но Москва все же «прорабатывает различные сценарии того, как наилучшим образом обеспечить интересы страны, граждан и бизнеса».

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