Шоу «Танцы» вернется на ТНТ после перерыва

Последний сезон шоу «Танцы» на ТНТ вернется в эфир после зимнего перерыва, проект начнется с необычного выпуска 13 марта.

Осенью 2020 года создатели шоу решили приостановить съемки на время сложной эпидемиологической ситуации. Тогда сразу несколько участников проекта заболели.

13 марта, в субботу, будет необычный выпуск шоу: в нем покажут номера тех участников, которые уже попали в команды наставников, а также дуэты танцовщиков, которым не удалось выступить на отборочных концертах из-за ситуации с коронавирусом.

Места в командах еще могут получить Алина Черновская, RASH, Азиза Кондыбаева, Света Камбур, Брайэн Опоку-Аджеманг и Кирилл Зуб.

Далее пройдут этапы концертов, по итогам которых определится последний победитель танцевального проекта. Лучшему танцовщику впервые за историю проекта достанутся 5 миллионов рублей.