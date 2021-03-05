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Шоу «Танцы» вернется на ТНТ после перерыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТНТ

Последний сезон шоу «Танцы» на ТНТ вернется в эфир после зимнего перерыва, проект начнется с необычного выпуска 13 марта.

Осенью 2020 года создатели шоу решили приостановить съемки на время сложной эпидемиологической ситуации. Тогда сразу несколько участников проекта заболели.

13 марта, в субботу, будет необычный выпуск шоу: в нем покажут номера тех участников, которые уже попали в команды наставников, а также дуэты танцовщиков, которым не удалось выступить на отборочных концертах из-за ситуации с коронавирусом.

Места в командах еще могут получить Алина Черновская, RASH, Азиза Кондыбаева, Света Камбур, Брайэн Опоку-Аджеманг и Кирилл Зуб.

Далее пройдут этапы концертов, по итогам которых определится последний победитель танцевального проекта. Лучшему танцовщику впервые за историю проекта достанутся 5 миллионов рублей.

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

corrector

уставший гегемон и мелкие остатки былого королевского величия

ychuxa

забавно читать такие высказывания от человека, который с интернатом на ВЫ общается...
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