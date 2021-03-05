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Бросившая ребенка на рельсах женщина в Бурятии получила условный срок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Бурятии, которая выбросила младенца на железнодорожные рельсы, признана виновной в покушении на убийство. Суд назначил ей два года лишения свободы условно, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Судом установил, что в октябре 2020 года женщина родила дома ребенка, но оставлять его не собиралась. Она решила избавиться от младенца. Мать завернула девочку в простыню, положила в пакет и пошла в сторону железнодорожных путей.

Там женщина оставила младенца на платформе грузового поезда. На станции Улан-Удэ работник ОАО «РЖД» обнаружил ребенка и обратился в полицию. Новорожденную увезли в больницу, врачи сумели сохранить ей жизнь.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ и 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка). Женщину приговорили к двум годам лишения свободы условно и обязали принудительно лечиться у врача-психиатра.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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