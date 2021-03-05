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Alai Oli выпустила альбом о переезде из Петербурга в Москву

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © alaioliband, instagram.com/alaioliband

Группа Alai Oli выпустила альбом под названием «Человек, который пытается переехать из Петербурга в Москву» (ЧКППиПвМ). В нем семь песен, в том числе одноименный с альбомом трек.

«В ЧКППиПвМ есть треки разных стилей: и лиричные, и хип-хоповые, и экспериментальные. Например, у песни "Поезда" необычный бит и звучание — она могла получиться ещее страннее, но мы ее немного смягчили», — написал в Instagram саунд-продюсер и бас-гитарист Alai Oli Александр Шаповски.

Всего в альбоме семь песен: «ЧКППиПвМ», «Сияющий шар», «Светлейший», «Поезда», «Подписные издания», «Петля» и «Васильевский бриз». Шаповски рассказал об истории создания некоторых из них.

«Некоторые песни написаны уже давно — например, "ЧККПиПвМ". Я просто сидел дома, делал набросок — и получился этот трек. К нему потом на записях добавили звучание, Оля — текст», — сказал он.

А с песней «Сияющий шар» связана забавная история. В начале трека, на демке, был звук с синтезатора, напоминающий ударяющийся об пол шарик для пинг-понга. Оля Маркес писала песню, отталкиваясь от этого звука. А потом синтезатор продали и звук уже не смогли воспроизвести.

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