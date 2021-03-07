«Смартфонные» микроперерывы посчитали полезными для работы

Короткие перерывы на смартфон во время работы только повышают эффективность труда сотрудников, к такому выводу пришли американские психологи из университета Канзаса.

«Хотите работать продуктивнее и получать полное удовлетворение от рабочего дня? Делайте микроперерывы, чтобы послать другу текстовое сообщение или написать комментарий в соцсетях», — приводит Naked Science слова психолога Суйола Кима.

Ким и его коллеги разработали приложение, отслеживающее, сколько времени каждый служащий в рабочие часы проводит времени в соцсетях, развлекается онлайн-играми или же использует смартфон в других целях.

В среднем участники эксперимента за восьмичасовой часовой рабочий день в общей сложности потратили на смартфон 22 минуты. И те из них, кто регулярно отвлекался на гаджеты, меньше теряли в работоспособности. Микроперерывы помогали им взбодриться и с новыми силами вновь браться за работу.