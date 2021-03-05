НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Санврачи перечислили излюбленные места обитания пылевых клещей

Источник:
Sibnet.ru
205 2
Фото: © Sibnet.ru

Количество людей с аллергией растет с каждым годом. Спровоцировать негативную реакцию иммунитета может пылевой клещ, активно размножающийся в ряде мест в обычной квартире, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2050 году от аллергических заболеваний будет страдать большая часть населения планеты. Доля школьников, реагирующих на один или несколько распространенных аллергенов, достигла 40-50%. Негативное влияние на здоровье человека оказывает домашняя пыль, активно продуцируют которую клещи семейства Pyroglyphidae, или клещи домашней пыли.

В жилище человека основным местом обитания клещей домашней пыли служит постель, где их численность может достигать максимально 30 тысяч экземпляров на 1 грамм пыли. Они размножаются в матрасе, подушках, концентрируются в швах, строчках, петлях, пуговицах. Больше всего клещей собирается в изголовье кровати.

Любят они размножаться и на шерстяных, стеганых ватных одеялах, мягких игрушках, постоянно находящихся на постелях детей, в перьевых подушках. Клещей находят в пыли, собранной с пола около кровати, на мягкой мебели, коврах. Но там их, как правило, значительно меньше.

Бороться с клещом просто — нужно по возможности убрать из помещения «лишние» предметы с ворсистыми поверхностями: ковры, паласы, пледы, мягкие игрушки. Необходимо периодически менять подушки, одеяла, матрасы. Нужно менять постельное белье не реже 1 раза в неделю, стирать его при температуре воды не ниже 60 градусов и обязательно устраивать влажную уборку не реже двух раз в неделю.

Еще по теме
Новосибирские ученые придумали доставку препаратов ультразвуком
Зафиксирован первый случай «вечного» заражения коронавирусом
Назван худший цветок для подарка на 8 Марта
Первый за Уралом рентген с 3D-визуализацией прибыл в Новосибирск
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
США и Британия решились на экстремальные шаги против России
Экс-глава генштаба Украины назвал условие победы над Россией
Глава УАЗа объяснил, почему выпускает машины прошлого века
Анапа покрылась паутиной после нашествия пауков
Подробности
•
Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет
•
ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирские ученые придумали доставку препаратов ультразвуком
Сибирь 05.03.2021 15:54
Бросившая ребенка на рельсах женщина получила условный срок
Сибирь 05.03.2021 15:24
Мэр Кемерова рассказал подробности о переломе
Сибирь 05.03.2021 14:30
Санврачи перечислили излюбленные места обитания пылевых клещей
Сибирь 05.03.2021 14:26
Самое популярное
Определился чемпион мира по StarCraft 2
3821
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
2795
Польский журнал смоделировал ядерную войну России и НАТО
2719
Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом
2470
Обсуждение (2)
Отношения
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Опасная метка: как убрать родинку
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

corrector

уставший гегемон и мелкие остатки былого королевского величия

-Керя-

За свои же шанюшки Россия виновата...
Sibnet.Ru