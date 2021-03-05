Санврачи перечислили излюбленные места обитания пылевых клещей

Количество людей с аллергией растет с каждым годом. Спровоцировать негативную реакцию иммунитета может пылевой клещ, активно размножающийся в ряде мест в обычной квартире, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Бурятии.

По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2050 году от аллергических заболеваний будет страдать большая часть населения планеты. Доля школьников, реагирующих на один или несколько распространенных аллергенов, достигла 40-50%. Негативное влияние на здоровье человека оказывает домашняя пыль, активно продуцируют которую клещи семейства Pyroglyphidae, или клещи домашней пыли.

В жилище человека основным местом обитания клещей домашней пыли служит постель, где их численность может достигать максимально 30 тысяч экземпляров на 1 грамм пыли. Они размножаются в матрасе, подушках, концентрируются в швах, строчках, петлях, пуговицах. Больше всего клещей собирается в изголовье кровати.

Любят они размножаться и на шерстяных, стеганых ватных одеялах, мягких игрушках, постоянно находящихся на постелях детей, в перьевых подушках. Клещей находят в пыли, собранной с пола около кровати, на мягкой мебели, коврах. Но там их, как правило, значительно меньше.

Бороться с клещом просто — нужно по возможности убрать из помещения «лишние» предметы с ворсистыми поверхностями: ковры, паласы, пледы, мягкие игрушки. Необходимо периодически менять подушки, одеяла, матрасы. Нужно менять постельное белье не реже 1 раза в неделю, стирать его при температуре воды не ниже 60 градусов и обязательно устраивать влажную уборку не реже двух раз в неделю.