Экс-глава генштаба Украины назвал условие победы над Россией

Бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко нашел способ победить Россию в войне, которая, по его мнению, идет между Москвой и Киевом.

«Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне», — приводит РИА Новости заявление Муженко.

Сейчас между Москвой и Киевом якобы ведется война, результатом которой, считает Муженко, должно стать восстановление границ Украины, существовавших до 2014 года.

Отношения между Россией и Украиной обострились из-за ситуации в Донбассе. В Москве не раз подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.