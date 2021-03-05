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Экс-глава генштаба Украины назвал условие победы над Россией

Источник:
РИА Новости
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Бывший начальник украинского Генерального штаба Виктор Муженко нашел способ победить Россию в войне, которая, по его мнению, идет между Москвой и Киевом.

«Нужен сильный верный союзник, который поддержит Украину. Тогда у нас есть все шансы победить в этой войне», — приводит РИА Новости заявление Муженко.

Сейчас между Москвой и Киевом якобы ведется война, результатом которой, считает Муженко, должно стать восстановление границ Украины, существовавших до 2014 года.

Отношения между Россией и Украиной обострились из-за ситуации в Донбассе. В Москве не раз подчеркивали, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта.

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

corrector

уставший гегемон и мелкие остатки былого королевского величия

-Керя-

За свои же шанюшки Россия виновата...
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