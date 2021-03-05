Toyota Land Cruiser стал самым живучим автомобилем

Внедорожник Toyota Land Cruiser стал лидером в списке самых надежных автомобилей по версии американского агрегатора iSeeCars.

Специалисты iSeeCars проанализировали базу объявлений о продаже 11,8 миллиона подержанных машин в 2020 году. Они составили список моделей, среди которых наблюдается наибольшая доля автомобилей, прошедших более 200 тысяч миль (322 тысяч километров).

Абсолютным лидером стал Toyota Land Cruiser — на эту модель пришлось 16,3% автомобилей, у кого показатели на одометре превысили 200 тысяч миль.

«Этот культовый неубиваемый автомобиль может прослужить своему владельцу не менее четверти века, даже при эксплуатации в тяжелых условиях. Это доказано в том числе автомобилистами из развивающихся стран, где ежедневная езда по бездорожью — это норма», — прокомментировал исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

На втором месте рейтинга расположилась еще одна модель Toyota — внедорожник Sequoia, на третьем оказался Chevrolet Suburban. В десятку самых долговечных автомобилей вошли еще четыре модели Toyota — 4Runner, Avalon, Highlander Hybrid и Tundra, а также Ford Expedition, Chevrolet Tahoe и GMC Yukon XL.