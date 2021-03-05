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Toyota Land Cruiser стал самым живучим автомобилем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Toyota

Внедорожник Toyota Land Cruiser стал лидером в списке самых надежных автомобилей по версии американского агрегатора iSeeCars.

Специалисты iSeeCars проанализировали базу объявлений о продаже 11,8 миллиона подержанных машин в 2020 году. Они составили список моделей, среди которых наблюдается наибольшая доля автомобилей, прошедших более 200 тысяч миль (322 тысяч километров).

Абсолютным лидером стал Toyota Land Cruiser — на эту модель пришлось 16,3% автомобилей, у кого показатели на одометре превысили 200 тысяч миль.

«Этот культовый неубиваемый автомобиль может прослужить своему владельцу не менее четверти века, даже при эксплуатации в тяжелых условиях. Это доказано в том числе автомобилистами из развивающихся стран, где ежедневная езда по бездорожью — это норма», — прокомментировал исполнительный аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

На втором месте рейтинга расположилась еще одна модель Toyota — внедорожник Sequoia, на третьем оказался Chevrolet Suburban. В десятку самых долговечных автомобилей вошли еще четыре модели Toyota — 4Runner, Avalon, Highlander Hybrid и Tundra, а также Ford Expedition, Chevrolet Tahoe и GMC Yukon XL.

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

corrector

уставший гегемон и мелкие остатки былого королевского величия

-Керя-

За свои же шанюшки Россия виновата...
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