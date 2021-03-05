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Аномальное тепло пообещали Новосибирску

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Около нуля градусов будет в выходные в Новосибирске, такая температура намного выше нормы, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, ночью и днем в субботу будет идти снег, вероятны метели. Скорость ветра в порывах ночью составит до 20 метров в секунду, днем – до 17 метров в секунду. Ночью будет 5-7, днем – 1-3 градусов ниже нуля.

В ночь на воскресенье снег продолжится, днем – преимущественно без осадков. Сохранится сильный ветер. Ночью будет 6-8, днем – 1-3 градусов холода с повышением температуры в течение дня.

«Неустойчивый характер погоды. С запада на восток смещается очередная серия циклонов, в теплом секторе – осадки в виде мокрого снега», – рассказала собеседница.

В понедельник, 8 марта, днем ожидается мокрый снег, сильный ветер сохранится. Ночью будет 8-10 градусов мороза с повышением к утру, днем – от -1 до +1 градуса. По словам синоптика, это аномальное тепло, температура будет на 8-10 градусов выше климатической нормы.

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

Tanatholog

Зеленский забыл, как они газ воровали?

-Керя-

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