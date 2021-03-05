Аномальное тепло пообещали Новосибирску

Около нуля градусов будет в выходные в Новосибирске, такая температура намного выше нормы, сообщила Sibnet.ru в пятницу начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

По словам синоптика, ночью и днем в субботу будет идти снег, вероятны метели. Скорость ветра в порывах ночью составит до 20 метров в секунду, днем – до 17 метров в секунду. Ночью будет 5-7, днем – 1-3 градусов ниже нуля.

В ночь на воскресенье снег продолжится, днем – преимущественно без осадков. Сохранится сильный ветер. Ночью будет 6-8, днем – 1-3 градусов холода с повышением температуры в течение дня.

«Неустойчивый характер погоды. С запада на восток смещается очередная серия циклонов, в теплом секторе – осадки в виде мокрого снега», – рассказала собеседница.

В понедельник, 8 марта, днем ожидается мокрый снег, сильный ветер сохранится. Ночью будет 8-10 градусов мороза с повышением к утру, днем – от -1 до +1 градуса. По словам синоптика, это аномальное тепло, температура будет на 8-10 градусов выше климатической нормы.