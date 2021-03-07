Подсознание оказалось хорошим детектором лжи

Сознание зачастую мешает людям определить, где ложь, а где правда, считают психологи из Калифорнийского университета в Беркли. Подсознательные инстинкты позволяют точнее установить обман, доказали ученые.

«Люди оказались плохими детекторами лжи. Они сознательно определяют обман лишь в 54% случаев. Это едва ли лучше случайности, когда человек просто гадает, лгут ему или нет», — приводит журнал Psychological Science слова автора исследования Линн тен Бринке.

Когда дело доходит до выявления лжеца, люди сознательно ориентируется на стереотипное поведение, приписываемое обманщикам, — ерзанье на месте, бегающий взгляд, заикание.

Но такое поведение не обязательно свидетельствует о том, что человеку нельзя доверять. Возможно, он находится в возбужденном состоянии или неуверен в себе от природы.

Эксперименты доказали, что люди имеют интуитивное чутье, позволяющее им с более высокой точностью, нежели сознание, определять ложь, сказала Бринке.