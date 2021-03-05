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Жителя Барнаула осудили за контрабанду военной техники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УФСБ РФ по АК

Жителя Барнаула осудили за контрабанду военной техники, прицелы для гранатомета и артиллерийских систем иностранцам он продал через интернет и уже выставил на продажу новую партию товара, сообщает УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Уточняется, что мужчина 1967 года рождения в прошлом году разместил на сайте одной из торговых площадок объявление о продаже оптических прицелов, на которые откликнулись несколько иностранцев.

В августе в отделении почтовой связи он сформировал международные почтовые отправления, заполнил таможенные декларации, в которых указал недостоверные сведения о качественных характеристиках товаров и их стоимости. Так, указал, что один из прицелов представляет собой «промышленный оптический прибор, бывший в употреблении», а второй - «бывший в употреблении фотообъектив». После этого военная техника была отправлена покупателям.

Однако посылки изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю в магистральном сортировочном центре в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Выяснилось, что один из изъятых предметов является оптическим гранатометным прицелом ПГО-7В, предназначенным для установки на гранатометы и служащий для наблюдения за полем боя и наведения гранатомета на цель при стрельбе по неподвижным и движущимся целям. Второй представляет собой оптический прицел ПУ Т-3, предназначенный для артиллерийских систем. Изделия являются работоспособными, относятся к продукции военного назначения.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 226.1 УК России (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники).

При задержании осужденного по месту жительства, а также в принадлежащем ему гараже нашли еще партию оптических прицелов, объявления о продаже которых мужчина также выставлял на электронных торговых площадках.

В ходе следствия он рассказал, что товары военного назначения приобрел у неустановленных лиц, а затем решил их выгодно перепродать. Свою вину признал в полном объеме. Приговором суда жителю Барнаула назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

Tanatholog

Зеленский забыл, как они газ воровали?

-Керя-

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