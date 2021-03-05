Жителя Барнаула осудили за контрабанду военной техники, прицелы для гранатомета и артиллерийских систем иностранцам он продал через интернет и уже выставил на продажу новую партию товара, сообщает УФСБ РФ по Алтайскому краю.

Уточняется, что мужчина 1967 года рождения в прошлом году разместил на сайте одной из торговых площадок объявление о продаже оптических прицелов, на которые откликнулись несколько иностранцев.

В августе в отделении почтовой связи он сформировал международные почтовые отправления, заполнил таможенные декларации, в которых указал недостоверные сведения о качественных характеристиках товаров и их стоимости. Так, указал, что один из прицелов представляет собой «промышленный оптический прибор, бывший в употреблении», а второй - «бывший в употреблении фотообъектив». После этого военная техника была отправлена покупателям.

Однако посылки изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю в магистральном сортировочном центре в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Выяснилось, что один из изъятых предметов является оптическим гранатометным прицелом ПГО-7В, предназначенным для установки на гранатометы и служащий для наблюдения за полем боя и наведения гранатомета на цель при стрельбе по неподвижным и движущимся целям. Второй представляет собой оптический прицел ПУ Т-3, предназначенный для артиллерийских систем. Изделия являются работоспособными, относятся к продукции военного назначения.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 226.1 УК России (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС иной военной техники).

При задержании осужденного по месту жительства, а также в принадлежащем ему гараже нашли еще партию оптических прицелов, объявления о продаже которых мужчина также выставлял на электронных торговых площадках.

В ходе следствия он рассказал, что товары военного назначения приобрел у неустановленных лиц, а затем решил их выгодно перепродать. Свою вину признал в полном объеме. Приговором суда жителю Барнаула назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.