Глава УАЗа объяснил, почему выпускает машины прошлого века

Ульяновский автозавод выпускает машины прошлого века — УАЗ «Буханка» и УАЗ «Хантер», потому что на них есть спрос, заявил гендиректор предприятия Адиль Ширинов.

«Да, мы производим машины прошлого века в том числе, но мы находимся в нише, где спрос на эти машины с учетом географических особенностей и покупательской способности пока еще есть», — сказал Ширинов в интервью изданию 73.online.

Он гордится тем, что завод столько лет выпускает то, что востребовано. «Пока есть спрос на "буханки" и "козлики", мы будем их делать», — отметил директор УАЗа.

Сейчас стандартная бортовая «Буханка» оснащается 2,7-литровым двигателем ЗМЗ мощностью 112 лошадиных сил предлагается от 797 тысяч рублей. «Хантер» с 135-сильным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра стоит от 857 тысяч рублей.