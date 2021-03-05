НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава УАЗа объяснил, почему выпускает машины прошлого века

Источник:
Sibnet.ru
207 2
Фото: © УАЗ

Ульяновский автозавод выпускает машины прошлого века — УАЗ «Буханка» и УАЗ «Хантер», потому что на них есть спрос, заявил гендиректор предприятия Адиль Ширинов.

«Да, мы производим машины прошлого века в том числе, но мы находимся в нише, где спрос на эти машины с учетом географических особенностей и покупательской способности пока еще есть», — сказал Ширинов в интервью изданию 73.online.

Он гордится тем, что завод столько лет выпускает то, что востребовано. «Пока есть спрос на "буханки" и "козлики", мы будем их делать», — отметил директор УАЗа.

Сейчас стандартная бортовая «Буханка» оснащается 2,7-литровым двигателем ЗМЗ мощностью 112 лошадиных сил предлагается от 797 тысяч рублей. «Хантер» с 135-сильным бензиновым двигателем объемом 2,7 литра стоит от 857 тысяч рублей.

Тема: Русские машины
АвтоВАЗ завершил выпуск «Шнивы»
Блогер показала, как превратить «Шниву» в Lada Niva Travel
Редкий кабриолет Lada Natasha выставили на продажу
АвтоВАЗ показал, как снимали рекламу Niva Travel
смотреть все
Авто #Автопром
Домострой
Винтовые и маршевые: как выбрать лестницу в частный дом
«Овсянка, сэр»: какой завтрак взбодрит?
Закуски к вину: какие продукты подчеркнут вкус напитка
Почему батареи в доме еле теплые?
Цвет и отражения: пять способов быстро обновить интерьер
Носки и уровень: как хозяйки «убивают» стиральные машины
Все статьи
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Картина дня
США и Британия решились на экстремальные шаги против России
Захарова рассказала о Лаврове в жизни и на работе
ОПЕК неожиданно позволил России увеличить добычу нефти
Глава УАЗа объяснил, почему выпускает машины прошлого века
Подробности
•
Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет
•
ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Трамвай протаранил девять автомобилей в Иркутске. ВИДЕО
Сибирь 05.03.2021 13:46
Аномальное тепло пообещали Новосибирску
Сибирь 05.03.2021 13:33
Жителя Барнаула осудили за контрабанду военной техники
Сибирь 05.03.2021 13:09
Спрос на работников общепита стремительно вырос в Новосибирске
Сибирь 05.03.2021 11:50
Самое популярное
Определился чемпион мира по StarCraft 2
3804
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
2767
Польский журнал смоделировал ядерную войну России и НАТО
2698
Отшельнице Агафье Лыковой построили новый дом
2440
Обсуждение (2)
Картина дня
США и Британия решились на экстремальные шаги против России
Захарова рассказала о Лаврове в жизни и на работе
ОПЕК неожиданно позволил России увеличить добычу нефти
Глава УАЗа объяснил, почему выпускает машины прошлого века
Отношения
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Опасная метка: как убрать родинку
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
93
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
35
Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»
34
Кремль ответил на требование США уничтожить химическое оружие
34
Путин заявил о необходимости подчинения интернета моральным законам
33
Рекордное число американцев заявило о негативном отношении к России
Sibnet.Ru