Apple придумал новый разъем на замену Lightning

Apple разрабатывает магнитный разъем, который может заменить порт Lightning. На такой патент «яблочной» компании обратили внимание эксперты портала Patently Apple.

Патент Apple распространяется на разъем, способный обмениваться энергией и данными со смартфоном. Порт включает в себя утопленные магнитные контакты, связанные с электронными компонентами устройства, приводит РИА Новости сообщение портала.

Подобная конструкция исключает попадание в смартфон влаги или мелких частиц, вроде пыли. Но покупателям такого iPhone, если изобретение доберется до реальных устройств, придется обновлять все свои кабели.

Учитывая борьбу Apple с неоригинальными аксессуарами, покупка новых кабелей обойдется недешево для пользователей, уверены эксперты.