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Пентагон признался в хранении обломков НЛО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: unknown US government employee

Западные СМИ ознакомились с сенсационными документами Разведывательного управления Пентагона, где признается факт хранения обломков НЛО, а также их исследования.

«Разведывательное управление обнародовало результаты испытаний, включающие отчеты о загадочном металле под названием нитинол, помнящим свою первоначальную форму при сминании», — пишет газета Sun, получившая в распоряжение этот документ.

Разведуправление опубликовало отчет в ответ на официальный запрос исследователя Энтони Брагалия. Последний назвал документ «ошеломляющим признанием» правительства США.

По его словам, военные фактически признали, что «некоторые из обломков имеют экстраординарные возможности, включая способность делать объекты невидимыми или даже замедлять скорость света».

Брагалий уверен, что часть исследуемых материалов военными была получена после печально известного инцидента в Розуэлле, где в 1947 «потерпел крушение НЛО».

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