Евровидение-2021: кто поедет от России и что будет с Little Big?

Кто выступит на Евровидении-2021 от России долгое время было большой интригой. Организаторы готовы принять «второгодников», заявленных на шоу в 2020 году. Но Россия решила сделать по-своему и отдала право выбора музыканта зрителям. Кто поедет на европейский конкурс песни в этом году, если не Little Big?

Евровидение-2021 пройдет в Роттердаме (Нидерланды) в два этапа 18 и 22 мая. Формат мероприятия будет зависеть от эпидемиологической ситуации. На данный момент шоу хотят провести в оффлайн-формате, но вопрос присутствия зрителей пока не решен.

Кто поедет на Евровидение-2021 от России?

Поскольку Евровидение в 2020 году отменили из-за пандемии коронавируса, организаторы разрешили прошлогодним участникам выступать на конкурсе. Им лишь нужно представить новую песню. Право выбора музыканта, тем не менее, оставили за каждой страной. Россия оказалась в числе стран, кто пожелал переизбрать кандидата на Евровидение.

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Есть два равноценных способа выбора участника на конкурс. Первый — когда вещатель может его найти самостоятельно, как, например, голландский телеканал в 2019 году выбрал Дункана Лоуренса, ставшего победителем конкурса. Второй вариант — вещатель может организовать национальный отбор, где артиста и песню выбирают жюри или зрители.

В России вещатель Евровидения — Первый канал. Он и определяет способ отбора. Если в 2020 году группа Little Big была назначена без участия зрителей, то сейчас Первый канал решил поменять стратегию выбора. Голосование за музыканта пройдет в прямом эфире канала 8 марта в 20.00 по московскому времени.

Точно известно, что в отборе примет участие группа Little Big. По неподтвержденной информации, в список кандидатов также вошли Моргенштерн, Niletto, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz и дуэт #2Маши.

Шансы на отборе

С одной стороны, группа Little Big уже неофициально победила на несостоявшемся Евровидении-2020. Их клип на песню «Uno» набрал больше всего просмотров по сравнению с музыкальными видео участников других стран. «Uno» также побила рекорд по просмотрам клипов на YouTube-канале Евровидения за всю историю конкурса.

Вполне вероятно, что былые заслуги Little Big помогут группе пройти отбор и в 2021 году. Но это же может дать обратный результат. Возможно, выросшая популярность неординарных музыкантов приелась зрителям, и они захотят что-то более свежее.

Если Антон Беляев и #2Маши за бортом топа, то Моргенштерн и Niletto вполне могут стать серьезными конкурентами. К Моргенштерну приковано внимание за счет его скандальной персоны, а Niletto выпускает хит за хитом.

Под вопросом кандидатура Егора Крида. Во-первых, после участия в реалити-шоу «Холостяк» его слава угасла. Во-вторых, сейчас он принимает участие в шоу «Голос» в качестве наставника, и совместить два трудоемких дела будет в определенном смысле нелегко.

Как пройдет музыкальное шоу?

По последней информации, размещенной на официальном сайте конкурса, Евровидение-2021 пройдет по «сценарию В». Это значит, что участники традиционно выйдут на сцену, но будет снижено число людей в делегации каждой страны. Сможет ли публика присутствовать на шоу и какие общественные мероприятия возможно проводить вокруг шоу в Роттердаме, пока неизвестно.

«В рамках "сценария B" количество человек в каждой делегации было сокращено по сравнению с предыдущими выпусками, и количество журналистов, которые могут присутствовать на мероприятии, также будет ограничено до 500, а еще 1000 человек смогут освещать шоу в новом онлайн-пресс-центре», — отмечается в сообщении организаторов.