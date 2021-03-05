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Спрос на работников общепита стремительно вырос в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Количество вакансий в сфере общепита в Новосибирской области выросло более чем в полтора раза в связи со снятием «коронавирусных» ограничений, сообщила в пятницу пресс-служба HH.ru.

«В регионах снимают ограничения с ресторанного бизнеса. Некоторые эксперты прогнозируют, что восстановление отрасли будет стремительным», – говорится в сообщении.

В феврале в Новосибирской области, по данным сервиса по поиску работы, открылось 600 вакансий в сфере общественного питания. Это в 1,6 раза больше, чем в прошлом месяце. Основная часть вакансий открыта в самом Новосибирске

«Рестораторы активно ищут официантов, управляющих, хостес, однако самыми востребованными специалистами стали повара – на них приходится 33% вакансий отрасли», – сказано в сообщении.

Средняя зарплата, которую предлагают поварам в Новосибирской области – 44 тысячи рублей. Это на 8 тысяч больше, чем год назад. Барменам предлагают в среднем 33 тысячи, их зарплаты выросли так же, как у поваров.

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