Netflix выпустил мультфильм, который заставляет всех плакать

Короткометражка Netflix «Если что-то случится, я вас люблю» вызывает слезы у каждого второго зрителя. К такому выводу пришли пользователи соцсетей, которые провели небольшой эксперимент с мультфильмом.

Netflix выпустил 12-минутный мультфильм в середине февраля. Первые отзывы описывали проект как слишком эмоциональный. За пару недель он набрал большую популярность в соцсетях, в особенности в Tik Tok.

Многие считали, что Netflix пиарит проект, заявляя, что мультфильм обязательно вызовет слезы у зрителей. «Тиктореры» запустили челлендж: снять видео, как они смотрят короткометражку. В итоге соцсеть заполнили слезные ролики, на которых зрители рыдают взахлеб.

Мультфильм «Если что-то случится, я вас люблю» рассказывает о трагедии, с которой столкнулась супружеская пара. По первым минутам не совсем понятно, о чем мультик. Слезы наворачиваются на глазах уже на середине просмотра, когда зрителям открывается истинная причина душевных терзаний супругов. Оказывается, их ребенок стал жертвой стрельбы в школе.