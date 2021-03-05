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Новый логистический центр сократит время ожидания посылок в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области

«Почта России» открыла новый логистический центр в Новосибирске, там будет обрабатываться до 1,5 миллиона писем и посылок каждый день.

Логистический центр площадью 46 тысяч квадратных метров открылся в аэропорту Толмачево, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области. Это самый современный объект подобного рода в стране и второй по величине после московского.

«Через него сможет проходить до 25% всего почтового потока из стран Юго-Восточной Азии, Китая и Японии. Мощности комплекса позволяют обрабатывать до 1,5 миллиона писем и посылок в сутки», – говорится в сообщении.

Центр станет ключевым объектом Сибири по обработке почты для Новосибирской, Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. Ожидается, что время получения посылок для жителей Новосибирска и Горно-Алтайска сократится на четыре дня; Барнаула, Кемерова и Томска – на три дня.

Запуск логистического центра позволит обеспечить рабочими местами около 1,3 тысячи жителей Новосибирской области.

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