Лыжница Ступак отметила серебро в эстафете зажигательным танцем

Российские лыжницы Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева выиграли серебряные медали в эстафете 4 по 5 километров на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

После завершения гонки во время объявления призеров Ступак исполнила зажигательный танец. Видео опубликовано на странице Федерации лыжных гонок России в Instagram.

Победили норвежки Тириль Венг, Хейди Венг, Тереза Йохеуг и Хелена Мария Фоссесхольм с результатом 53 минуты 43,2 секунды. Россиянки уступили им 26,6 секунды. Бронзовыми призерами стали финки.

Российская команда завоевала третью медаль на чемпионате мира. Ранее золото выиграл Александр Большунов, победив в скиатлоне. Также он вместе с Глебом Ретивых взял бронзу в командном спринте.