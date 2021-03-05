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Выброшенный из ТЦ бездомный на ходу сбежал из «скорой» в Улан-Удэ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: кадр из видео vk.com/anonim__o3

Охранники торгового центра в Улан-удэ выбросили на мороз бездомного. Нетрезвого мужчину забрали на скорой помощи, но он открыл дверь машины пинком и сбежал.

Видео, где бездомный лежит на земле возле ТЦ «Еврозона» в Улан-Удэ и не может встать, распространилось по соцсетям. «Бомж по имени Паша зашел в "Еврозону" погреться, но охранники взяли и выкинули вниз головой, люди видели», – написал автор ролика.

По его словам, проходившая мимо женщина, когда охранники ушли, вызвала полицию и скорую помощь. Бездомного забрали медики. Историей заинтересовалась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова.

«Данный случай мною взят на контроль, сегодня я связалась с неравнодушной жительницей, которая подтвердила, что два охранника толкнули со ступенек гражданина П, на ее просьбу вызвать "скорую" охранники ответили отказом, один из них просто подошел к упавшему, удостоверившись, что тот находится в сознании, вернулся в здание торгового центра», – написала омбудсмен в Facebook.

Жамбалова поговорила с администрацией ТЦ. Представитель «Еврозоны» заявила, что написанное в соцсетях и СМИ – неправда, и пообещала посмотреть видео. Представители полиции подтвердили уполномоченному по правам человека, что выезжали на вызов, бездомного действительно передали медикам.

«Гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался от осмотра, заявил, что не нуждается в оказании медицинской помощи, но все же был помещен в карету скорой помощи для доставки в медицинское учреждение. Находясь в машине, гражданин П. пинком открыл дверь "скорой" и, пока сотрудники медицинской помощи вызвали полицию, граждан П. покинул салон. Медицинским работникам найти его не удалось», – сообщила Жамбалова.

Она готовит обращение на имя министра внутренних дел республики по данному факту, в котором просит дать оценку действиям охранной службы ТЦ.

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