Wink откроет бесплатный доступ к фильмам на несколько дней

Коллекция фильмов, сериалов и телеканалов для женщин на Wink будет доступна бесплатна всем пользователям до 9 марта.

Видеосервис «Винк» открыл бесплатный доступ к большой коллекции в честь 8 марта. В подборку вошли фильмы о сильных женщинах и равноправии, биографические и исторические картины, романтические приключения, легкие комедии и серьезные драмы.

Также в коллекции представлены фильмы о ярких женщинах: российская комедия «Красотка в ударе», жизнеутверждающая лента о скандальной фигуристке 90-х «Тоня против всех», фильм о жизни Эдит Пиаф «Жизнь в розовом цвете», картина о судьбе французской писательницы «Колетт».

Среди бесплатных сериалов — одно из самых заметных событий отечественного кинематографа в 2020 году — лента «Чики» с Ириной Горбачевой в главной роли, масштабные исторические картины о великих правительницах «Виктория» и «Екатерина», антиутопия «Рассказ служанки» о роли женщин в обществе, где победил шовинизм, медицинская драма «Анатомия страсти» и другие.

В подборку также вошли телеканалы с весенним настроением: TLC, где рассказывают о жизни современной женщины, полноценный гид по моде, красоте и стилю World Fashion Show, канал «Дорама», посвященный киноиндустрии стран Востока, с популярными во всем мире сериалами из Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня.

Пользователи Wink автоматически увидят бесплатную подборку в видеосервисе, а новым зрителям необходимо пройти по ссылке, нажать «Смотреть бесплатно» и зарегистрироваться в видеосервисе.