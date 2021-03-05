ОПЕК неожиданно позволил России увеличить добычу нефти

ОПЕК+ (альянс стран — экспортеров нефти) в четверг неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме России и Казахстана.

Это позволит России нарастить производство нефти на 130 тысяч баррелей в сутки.

Вице-премьер Новак пояснил, что для России такое решение очень важно. Оно отвечает внутренним потребностям рынка, где спрос на АЗС уже выше докризисных уровней весны прошлого года, и необходимо увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ, приводит его слова РИА Новости.

Вообще же в ОПЕК+ не сочли ситуацию достаточно хорошей, чтобы всем вместе наращивать добычу. Новые мутации коронавируса, число которых растет, сохраняют риски для спроса на рынке нефти.

Журналистам так и не удалось добиться от министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза бен Сальмана объяснений причин такой щедрости в адрес России.

«Поверьте, иногда прозрачность решений заключается в их непрозрачности», — заявил принц.