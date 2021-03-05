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ОПЕК неожиданно позволил России увеличить добычу нефти

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

ОПЕК+ (альянс стран — экспортеров нефти) в четверг неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме России и Казахстана.

Это позволит России нарастить производство нефти на 130 тысяч баррелей в сутки. 

Вице-премьер Новак пояснил, что для России такое решение очень важно. Оно отвечает внутренним потребностям рынка, где спрос на АЗС уже выше докризисных уровней весны прошлого года, и необходимо увеличивать объемы нефтепереработки на НПЗ, приводит его слова РИА Новости.

Вообще же в ОПЕК+ не сочли ситуацию достаточно хорошей, чтобы всем вместе наращивать добычу. Новые мутации коронавируса, число которых растет, сохраняют риски для спроса на рынке нефти.

Журналистам так и не удалось добиться от министра энергетики Саудовской Аравии, принца Абдель Азиза бен Сальмана объяснений причин такой щедрости в адрес России.

«Поверьте, иногда прозрачность решений заключается в их непрозрачности», — заявил принц.

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

Tanatholog

Зеленский забыл, как они газ воровали?

itStorm

Акций протеста незаконных не бывает если они мирные, неужели этот фигурант за 20 лет президенства это...

-Керя-

За свои же шанюшки Россия виновата...
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