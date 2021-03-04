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Зафиксирован первый случай «вечного» заражения коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Врачи в США зафиксировали первые случаи «вечного» заражения коронавирусом у пациентов с проблемным иммунитетом.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии установили, что у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода. Речь идет о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста, пишет портал medRxiv.

По мнению специалистов, люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. При этом постоянное присутствие вируса в организме повышает вероятность того, что из-за новых мутаций он станет неуязвимым для антител, считают врачи.

Ранее самым продолжительным нахождением вируса в организме человека считался срок в три месяца, такие случае были описаны с пациентами, у которых иммунитет был сильно ослаблен.

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Топ комментариев

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

Tanatholog

Зеленский забыл, как они газ воровали?

senik

Он в "независимой" стране живет, а боится какого то потока-2...

Nik3316

причем тут твой первый пост и хим. оружие?
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