Зафиксирован первый случай «вечного» заражения коронавирусом

Врачи в США зафиксировали первые случаи «вечного» заражения коронавирусом у пациентов с проблемным иммунитетом.

Исследователи из Университета Южной Калифорнии установили, что у трех пациентов, страдающих от лейкемии, следы вируса сохранялись более полугода. Речь идет о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста, пишет портал medRxiv.

По мнению специалистов, люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед коронавирусной инфекцией. При этом постоянное присутствие вируса в организме повышает вероятность того, что из-за новых мутаций он станет неуязвимым для антител, считают врачи.

Ранее самым продолжительным нахождением вируса в организме человека считался срок в три месяца, такие случае были описаны с пациентами, у которых иммунитет был сильно ослаблен.