Путин заявил о необходимости подчинения интернета моральным законам

Интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

В числе негативных явлений в интернете глава государства назвал распространение детской порнографии, склонение к суицидам, распространение наркотиков и вовлечение несовершеннолетних в незаконные акции протеста.

«У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете, но интернет уже проник во все сферы нашей жизни и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества», — сказал он.

Отдельно Путин дал свою характеристику тем, кто через Сеть склоняет несовершеннолетних к суициду. «Ублюдок такой там сидит, понимаете, букашка, раздавить его не жалко», — отметил глава государства.