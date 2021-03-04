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Источник раскрыл характеристики российских «Мистралей»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © АО «Зеленодольское проектно-конструкторское бюро»

Российские вертолетоносцы проекта 23900 — аналоги французских «Мистралей» — смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника, сообщил источник в судостроительной отрасли.

«Для размещения рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова. Речь идет о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолетов, на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников», — сказал РИА Новости источник.

Два универсальных десантных корабля проекта 23900 заложили 20 июля 2020 года на заводе «Залив» в Керчи.

Корабли-доки станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.

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Tanatholog

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Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

senik

Он в "независимой" стране живет, а боится какого то потока-2...

лачинов

А что? Имеет место агрессия, чтобы давать отпор? Тут ведь как. В экономическом и политическом плане противопоставить...
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