Источник раскрыл характеристики российских «Мистралей»

Российские вертолетоносцы проекта 23900 — аналоги французских «Мистралей» — смогут нести на борту до 16 вертолетов и четыре беспилотника, сообщил источник в судостроительной отрасли.

«Для размещения рассматриваются вертолеты разработки КБ Камова. Речь идет о Ка-52К и о других моделях, в том числе Ка-27. Вместимость в районе 15-16 машин. Кроме того, помимо самих вертолетов, на борту кораблей проекта 23900 запланировано размещение четырех беспилотников», — сказал РИА Новости источник.

Два универсальных десантных корабля проекта 23900 заложили 20 июля 2020 года на заводе «Залив» в Керчи.

Корабли-доки станут первыми кораблями такого класса, построенными в России. Их водоизмещение составит 40 тысяч тонн.