Первый колесный танк разработают в России

Первый российский колесный танк базе унифицированной бронированной платформы «Бумеранг» получит широкое применение в российской армии, считает гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

Колесных танков ни в российской, ни в советской армии еще не было. Эти машины хоть и уступают гусеничным в защищенности, но существенно превосходят их в скорости, маневренности и запасе хода.

Их главные преимущества — скорость и межремонтный пробег. Если основной боевой танк, грубо говоря, сломается через десять тысяч километров, то бронеавтомобиль с пушкой проедет все сто тысяч», — сказал в интервью РИА Новости Красовицкий.

По его словам, как и бронетранспортеры колесные танки способны пересекать водные преграды, вести огонь с ходу и на плаву. Благодаря мощному вооружению его можно применять как в рейдах, так и в общевойсковых операциях — на флангах, в разведке, дозорах и боевом охранении.

В качестве основного вооружения танка рассматривают боевое отделение со 125-миллиметровой пушкой, как у самоходки «Спрут-СД», разработанной специально для ВДВ. Такая пушка устанавливается на танки Т-72 и Т-90. Она может вести огонь, как обычными снарядами, так противотанковыми управляемыми ракетами.

«В подобном оснащении пушечный "Бумеранг" может стать самым мощным колесным танком в мире», — отметил Красовицкий.