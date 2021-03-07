НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Первый колесный танк разработают в России

Источник:
РИА Новости
457 4
Фото: Dmitriy Fomin from Moscow, Russia / CC BY 2.0

Первый российский колесный танк базе унифицированной бронированной платформы «Бумеранг» получит широкое применение в российской армии, считает гендиректор «Военно-промышленной компании» Александр Красовицкий.

Колесных танков ни в российской, ни в советской армии еще не было. Эти машины хоть и уступают гусеничным в защищенности, но существенно превосходят их в скорости, маневренности и запасе хода.

Их главные преимущества — скорость и межремонтный пробег. Если основной боевой танк, грубо говоря, сломается через десять тысяч километров, то бронеавтомобиль с пушкой проедет все сто тысяч», — сказал в интервью РИА Новости Красовицкий.

По его словам, как и бронетранспортеры колесные танки способны пересекать водные преграды, вести огонь с ходу и на плаву. Благодаря мощному вооружению его можно применять как в рейдах, так и в общевойсковых операциях — на флангах, в разведке, дозорах и боевом охранении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОт Т-34 до «Арматы»: легендарные танки

В качестве основного вооружения танка рассматривают боевое отделение со 125-миллиметровой пушкой, как у самоходки «Спрут-СД», разработанной специально для ВДВ. Такая пушка устанавливается на танки Т-72 и Т-90. Она может вести огонь, как обычными снарядами, так противотанковыми управляемыми ракетами.

«В подобном оснащении пушечный "Бумеранг" может стать самым мощным колесным танком в мире», — отметил Красовицкий.

Еще по теме
Источник раскрыл характеристики российских «Мистралей»
Кремль ответил на требование США уничтожить химическое оружие
Россия испытает тяжелую огнеметную систему
США вооружат Украину списанными катерами
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК
О самом главном
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Семь дней праздника: когда встречать Масленицу
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Все статьи
Картина дня
«Спутник V» на Западе назвали новой российской нефтью
Полиция по горячим следам раскрыла убийство девушки в Новосибирске
Первый колесный танк разработают в России
Британец заснял парящий над морем «летучий голландец»
Подробности
•
Вместо огурцов: сибирские теплицы перешли на розы
•
Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет
•
ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пострадавшие в пожаре под Новосибирском малыши стали причиной проверки
Сибирь 07.03.2021 20:51
Полиция по горячим следам раскрыла убийство девушки в Новосибирске
Сибирь 07.03.2021 17:45
Пассажиры рейса в Новосибирск связали попутчицу веревками
Сибирь 07.03.2021 11:50
Женщина устроила смертельное ДТП под Омском
Сибирь 06.03.2021 20:36
Самое популярное
Планету с атмосферой впервые обнаружили рядом с Землей
13458
Евровидение-2021: кто поедет от России и что будет с Little Big?
4954
Часть россиян останется без домашнего интернета
3291
США и Британия решились на экстремальные шаги против России
3007
Обсуждение (4)
Отношения
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Семь дней праздника: когда встречать Масленицу
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
40
Кремль ответил на требование США уничтожить химическое оружие
39
Путин заявил о необходимости подчинения интернета моральным законам
38
Кремль заявил о готовности к радикальным санкциям Запада
27
Пригожин отсудил у Навального полмиллиона рублей
26
Депутат Госдумы анонсировал новое повышение пенсионного возраста
Sibnet.Ru