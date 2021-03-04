НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Мэр Кемерова попал в больницу с переломами пяти ребер

Источник:
Sibnet.ru
338 0
Фото: Администрации города Кемерово / CC BY-SA 3.0

Мэр Кемерова Илья Середюк госпитализирован с переломом пяти ребер. Он утверждает, что неудачно упал дома.

«В воскресенье я у себя дома неудачно упал с высоты около двух метров. В травмпункте после рентгена выявили перелом пяти ребер и приняли решение о госпитализации. Чувствую себя хорошо», — цитирует Середюка «Интерфакс».

По данным Telegram-канала Mash, мэр свалился в смотровую яму в гараже. 

Глава города находится в кемеровской горбольнице имени Подгорбунского. Обязанности мэра выполняет его первый заместитель Дмитрий Анисимов.

Еще по теме
Глава Забайкалья потерпел неудачу при попытке записаться на прививку
Новосибирские депутаты ужесточили закон о митингах
Арестованный мэр Томска Кляйн перенес операцию
Закон об охране лесов Новосибирской области вызвал спор депутатов
смотреть все
Кузбасс #Местная власть #Происшествия
О самом главном
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
На языке кошек: как понять питомца
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Мужская сила: какие продукты улучшают сперму
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Опасная метка: как убрать родинку
Все статьи
Подробности
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
•
Разрушитель империи: Горбачев в цитатах мировых политиков
•
Как отдыхаем на 8 Марта
•
Банковские вклады: каких сюрпризов ждать от налоговой?
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Мэр Кемерова попал в больницу с переломами пяти ребер
Сибирь 04.03.2021 17:54
Ростелеком в Чите разогнал скорость интернета до 300 Мбит/с
Сибирь 04.03.2021 17:17
Воздух в Новосибирске прогреется до нуля градусов
Сибирь 04.03.2021 16:33
Первый за Уралом рентген с 3D-визуализацией прибыл в Новосибирск
Сибирь 04.03.2021 16:22
Самое популярное
Дуэт из Новосибирска покорил юмором жюри «Comedy баттл»
4643
Определился чемпион мира по StarCraft 2
3711
Perseverance отправил с Марса панораму в огромном разрешении
3260
Родители продали дочь-подростка для оплаты лечения сына
2912
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самое обсуждаемое
93
Лавров напомнил Европе о дискриминации русскоязычных
35
Горбачев призвал Байдена и Путина «не бычиться»
33
Рекордное число американцев заявило о негативном отношении к России
32
Польский журнал смоделировал ядерную войну России и НАТО
32
США ввели санкции против России из-за Навального
Sibnet.Ru