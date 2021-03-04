Мэр Кемерова попал в больницу с переломами пяти ребер

Мэр Кемерова Илья Середюк госпитализирован с переломом пяти ребер. Он утверждает, что неудачно упал дома.

«В воскресенье я у себя дома неудачно упал с высоты около двух метров. В травмпункте после рентгена выявили перелом пяти ребер и приняли решение о госпитализации. Чувствую себя хорошо», — цитирует Середюка «Интерфакс».

По данным Telegram-канала Mash, мэр свалился в смотровую яму в гараже.

Глава города находится в кемеровской горбольнице имени Подгорбунского. Обязанности мэра выполняет его первый заместитель Дмитрий Анисимов.