Кремль ответил на требование США уничтожить химическое оружие

Россия полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя условия США по отмене антироссийских санкций.

Госдепартамент ранее указал, что санкции против России могут быть отменены после выполнения определенных условий. Москва должна гарантировать, что не использует химоружие против собственных граждан, отметили в Госдепе.

«Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории», — приводит ТАСС заявление Пескова.

По его словам, «Россия полностью выполнила положения соответствующей конвенции». Песков подчеркнул, что «никакого химического оружия у России нет».