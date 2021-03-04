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Кремль ответил на требование США уничтожить химическое оружие

Источник:
ТАСС
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Фото Sibnet.ru

Россия полностью выполнила положения Конвенции о запрещении химического оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя условия США по отмене антироссийских санкций.

Госдепартамент ранее указал, что санкции против России могут быть отменены после выполнения определенных условий. Москва должна гарантировать, что не использует химоружие против собственных граждан, отметили в Госдепе.

«Россия уже много лет назад заявила и верифицировала уничтожение всего химического оружия на своей территории», — приводит ТАСС заявление Пескова.

По его словам, «Россия полностью выполнила положения соответствующей конвенции». Песков подчеркнул, что «никакого химического оружия у России нет».

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Топ комментариев

Tanatholog

Зеленский забыл, как они газ воровали?

Nik3316

и к чему ты это? может любую нефтянку запретим чтоб тебя не тревожить?

senik

Он в "независимой" стране живет, а боится какого то потока-2...

лачинов

А что? Имеет место агрессия, чтобы давать отпор? Тут ведь как. В экономическом и политическом плане противопоставить...
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